In Karlsruhe verabschiedet sich ein weiteres inhabergeführtes Geschäft

„Geschäftsaufgabe aus Altersgründen“: Der Satz hört sich so sachlich an, doch oft steckt eine lange persönliche Geschichte dahinter, die endet. So ist es auch mit dem 1999 gegründeten Unternehmen Bumb Gartenwelt, dessen Name in Karlsruhe einen guten und vertrauten Klang hat. Karlsruhe wird ärmer an inhabergeführten Geschäften.

Und das nicht nur, weil dieser Bumb, wie Inhaber Günter Buckel mit leichtem Schmunzeln verrät, oftmals mit dem Holz-Bumb (heute Hagsfeld) verwechselt wird. In der Tat ist der „Garten-Bumb“ sogar aus dem gleichnamigen Holzhandel hervorgegangen. Günter Buckel, der eigentlich studierter Politologe und Historiker ist, machte sich mit einem Segment des Holz-Bumb nämlich mit den Gartenmöbeln selbstständig.

Das Geschäft mit Garten - und Loungemöbeln, mit Grillstellen, Grillzubehör und allem, was zu einem stilvollen Abend am Grill dazugehört, blühte zunächst an der Wolfartsweierer Straße. Als der dortige Standort aufgegeben werden musste, zog das preisgekrönte Geschäft mit dem edlen Gartenzubehör in die Windeckstraße 8 in ein zweistöckiges, geräumiges Gebäude mit 2.500 Quadratmetern Gesamtfläche.

Ein Nachfolger ist nicht in Sicht gekommen

Die große Stammkundschaft schätzt den Service und die Extras, wie etwa gesellige Grillevents mit einem guten Glas Wein aus der hauseigenen Vinothek. Das Sortiment hatte seinen Preis, doch Günter Buckel bekräftigt: „Für uns kam Qualität immer vor dem Preis.“

Nun wird liquidiert. Die Ware wird zu stark reduzierten Preisen abverkauft. Was genau steckt dahinter? Das Ehepaar Gabi und Günter Buckel stellt fest, man habe keinen Nachfolger gefunden, der das Lebenswerk weiterführen möchte. Und das wiederum hat auch mit angestiegenen Kosten für Miete und Energie zu tun sowie aber auch mit den Problemen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. „Bei uns gibt es die Sechs-Tage-Woche. Und das ist unattraktiv für Mitarbeiter, die von der Vier-Tage-Woche träumen.“

Bei uns gibt es die Sechs-Tage-Woche. Günter Buckel

Inhaber, Gartenwelt Bumb

Die Belegschaft ist geschrumpft. Aus den ursprünglich zehn Mitarbeitern zu den besten Zeiten sind jetzt zwei Kernarbeitskräfte sowie etliche Aushilfen geworden. Die Ware zu den reduzierten Preisen geht gut, sagt Buckel, doch wird vielleicht noch der eine oder andere Tisch oder das eine oder andere Loungesofa sowie ein paar stilvolle Kerzenleuchter übrig bleiben. Was passiert damit?

Diese Dinge werden von auswärtigen Partnern übernommen, mit denen zusammen das Ehepaar Buckel bereits die Gartenmöbelhausmarke Karma vertrieben hatte. Für diese Firmen werden die rührigen Buckels auch weiterhin tätig sein. So hinterlässt das Ehepaar nun eine Kartei von 40.000 Adressen.

Ein inhabergeführtes Geschäft weniger

Alles Käufer, aber nicht nur. „Viele Kunden“, so Gabi Bickel mit Wehmut in der Stimme, „sind auch unsere Freunde geworden.“ Und diese Stammkundschaft hat dem Team von Gartenmöbel Bumb auch das Gefühl gegeben, dass man sie wertschätzt.

„Wir haben gerade jetzt beim Räumungsverkauf ein überwältigendes Echo von unseren Kunden bekommen.“ Nun ist am 9. September Schluss mit der Ära Gartenwelt Bumb und damit mit einem weiteren inhabergeführten Fachgeschäft in Karlsruhe.