Seit nunmehr 35 Jahren steht das INDOOR MEETING Karlsruhe für Leichtathletik der Weltklasse - Am 29. Januar 2021 ist es wieder soweit. Die Fächerstadt präsentiert mit dem INDOOR MEETING im Rahmen der internationalen Hallen-Leichtathletik-Serie World Athletics Indoor Tour wieder weltweit Weltklassesport sowie Spitzenathletinnen und -athleten. Mit der 2021 zum sechsten Mal stattfindenden World Athletics Indoor Tour präsentiert der Weltverband erstmals sechs Meetings mit Gold-Status, welche die Bedeutsamkeit der World Athletics Indoor Tour für den internationalen Leichtathletik-Kalender repräsentieren soll.

Freiluft-Event im Sommer auf dem Marktplatz

Auf Grund der derzeitigen Corona-Bestimmungen wird das INDOOR MEETING Karlsruhe am 29. Januar 2021 jedoch ohne Zuschauerinnen und Zuschauer in der Europahalle stattfinden. Ganz ohne Leichtathletik müssen die INDOOR MEETING-Fans 2021 aber nicht auskommen. Denn Ende August findet in Karlsruhe, dann wieder mit Besucherinnen und Besucher, erstmals ein Freiluft-Event auf dem Karlsruher Marktplatz statt und bringt so den Karlsruherinnen und Karlsruhern sowie den Gästen in Form eines Stabhochund Weitsprung-Events den „Sport in die City“.

Mit der Bekanntgabe der Tour-Disziplinen durch den Weltverband World Athletics stehen nun auch die Disziplinen für das 36. INDOOR MEETING Karlsruhe fest. In insgesamt 7 der 12 Disziplinen, in der Athletinnen und Athleten am 29. Januar an den Start gehen werden, wird es um Punkte für die Gesamtsieg bei der World Athletics Indoor Tour gehen. Bei den Frauen werden dies die 60 Meter, 3.000 Meter sowie als technische Disziplinen das Kugelstoßen und der Dreisprung sein.

Insgesamt sieben Disziplinen in Karlsruhe

Bei den Männern wird es im Rahmen der Tour bei den 60 Meter Hürden, 400 Meter sowie im Weitsprung um Punkte gehen. Als Zusatzdisziplinen dürfen sich die Leichtathletik-Fans bei den Frauen auf die 60 Meter Hürden und die 1.500 Meter sowie bei den Männern auf die 800 Meter, 3.000 Meter sowie Stabhochsprung freuen. „Bei der Zusammenstellung des Programms bekommen wir vom Weltverband Vorgaben, welche Disziplinen im Rahmen der Tour stattfinden müssen“, so Sportdirektor Alain Blondel.

Martin Wacker, Meeting- Direktor und Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH sieht der Veranstaltung mit großem Enthusiasmus entgegen: „Es freut mich, dass wir wieder ein so attraktives Programm geboten bekommen und Karlsruhe als Leichtathletik- Standort durch eine weltweite TV-Präsenz präsentieren können.“

Leistungen auf international höchstem Niveau

Das Programm wird für die Zuschauer attraktiv sein. Unter anderem beim Weitsprung darf mit Leistungen auf international höchstem Niveau gerechnet werden. Es werden neben Weitsprung-Lokalmatador Julian Howard auch Juan Miguel Echevarria, Miltiadis Tentoglou sowie Eusebio Caceres am Start sein.

Julian Howard ist schon zum siebten Mal dabei. Bei seiner Meeting-Premiere 2015 sprang er mit 8,04 Meter nicht nur auf Platz zwei sondern auch zu persönlicher Bestleistung in der Halle. Das wird der Hallenmeister von 2018, Juan Miguel Echevarria, unter Umständen unter Druck setzen können. Zuerst sicherte er sich mit 8,46 Meter und damit persönlicher Bestleistung Gold bei der Hallen-WM in Birmingham. Im Juni sprang er beim Ostrava Golden Spike 8,66 Meter im Freien, welche Weite er nur drei Tage später beim Weitsprung-Meeting in Bad Langensalza mit 8,68 Meter um zwei Zentimeter übertraf – seine bisherige Topleistung.

Top-Athlet aus Griechenland

Mit Miltiadis Tentoglou kommt Ende Januar ein Athlet nach Karlsruhe, der sicherlich auch um den Weitsprung-Gesamtsieg bei der World Athletics Indoor Tour ein Wörtchen mitreden wird. Mit erst 22 Jahren gehört der Grieche zu den Top-Athleten im Weitsprung und darf sich bereits Europameister nennen. 2018 sicherte er sich bei der EM in Berlin mit einem Sprung auf 8,25 Meter Gold. Seine Bestleistung liegt bei 8,38 Meter.

Für Furore sorgte Eusebio Caceres zumeist bei nationalen Meisterschaften, darf sich Caceres doch neunmaliger spanischer Meister nennen. Neben seinen drei Titeln im Freien sicherte sich Caceres sechs Mal den Titel in der Halle. Seinen einzigen internationalen Erfolg feierte Eusebio Caceres bereits 2013 mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den U23-Europameisterschaften in Tampere.

Ein bekanntes Gesicht aus Frankreich zu Gast

Schnell wird es bei den 60 Meter Hürden der Männer zugehen. Denn mit dem Franzosen Pascal Martinot-Lagarde, seinem Landsmann Dimitri Bascou sowie dem Briten Andrew Pozzi haben drei Weltklasse-Athleten über die Hürdendistanz ihre Startzusage für die 36. Auflage des INDOOR MEETINGs Karlsruhe, welches 2021 auf Grund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer in der Karlsruher Europahalle stattfinden wird, gegeben.

Martinot-Lagarde ist bestens bekannt in der Fächerstadt. Drei Mal war er schon zu Gast auf dem Meeting. Seine Bestleistung liegt bei 7,45 Sekunden, nicht ganz so schnell wie der persönliche Rekord seines Landmanns Bascou, der bei 7,41 Sekunden liegt, gelaufen im Jahr 2016 in Berlin. Spannend dürfte es werden, ob Andrew Pozzi an seine Leistung vom Premierenlauf in Karlsruhe aus dem Jahr 2017 anknüpfen kann. Damals sprintete der Athlet über die 60 Meter-Hürden in 7,44 Sekunden. Es wird also spannend werden in der Karlsruher dm-Arena.