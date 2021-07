Wie sonst nur im Herbst oder Winter leiden derzeit besonders viele Kinder und Erwachsene an sehr unangenehmen Infekten. Wieso rollt die Infekt-Welle ausgerechnet jetzt durchs Land?

Plötzlich läuft sie wieder - die Nase. Fast hatte Stephanie Büttner vergessen, wie das ist. Umso unangenehmer als sich jetzt - ausgerechnet kurz vor Beginn der Sommerferien - und nach gefühlt ewigen Zeiten ein Schnupfen ankündigt.

„Es fing morgens mit einem Kratzen im Hals an und wuchs sich innerhalb des Tages zu einer ordentlichen Erkältung aus“, berichtet die Karlsruherin. Husten, verstopfte Nase, Fieber, Kopfweh - nichts blieb ihr erspart. Erst nach drei Tagen konnte die Lehrerin wieder in die Schule zurück. „Aber ich fühle mich immer noch schlapp und müde.“

Wie Stephanie Büttner geht es im Moment vielen. Völlig untypisch für den Sommer herrscht in Kitas und Schulen derzeit akuter Rotznasenalarm. Die Kleinen bringen die Viren mit nach Hause und stecken die Erwachsenen in ihrer Umgebung an.