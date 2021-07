Für Aeshah Saboh und ihre Familie heißt es jetzt Warten. Die Familie lebt in Marxzell - und dort möchte sie auch bleiben. Um eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, sucht Saboh Hilfe beim Integrationsmanagement.

Drei Anträge trennen Aeshah Saboh von ihrem Ziel. Nach über sechs Jahren möchten sie, ihr Mann und ihre drei Kinder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekommen. Eine eigene Wohnung in Marxzell, Arbeit und sprachliche Sicherheit sind da: Alles, was die Familie jetzt noch tun muss, ist warten.

„Monatelang“, betont Kübra Günes. Als Integrationsmanagerin in der Flüchtlingseinrichtung des Landkreises Karlsruhe in Waldbronn hat sie Erfahrung mit Fällen wie der Familie Saboh. „Sie erfüllen alle Voraussetzungen. Das wird schon gut ausgehen“, bestärkt sie die Frau.

Gemeinsam füllen sie die verbleibenden Felder im sogenannten Niederlassungsantrag aus. Das meiste hat Saboh zu Hause schon erledigt. „Ich unterstütze beim Rest“, erklärt Günes. Sie überprüft die Unterlagen auf Vollständigkeit, klebt die Passfotos an die richtige Stelle und hilft beim Beantworten einiger Fragen.