Invasive Arten in der Region Karlsruhe: Wenn Tiere und Pflanzen der Landschaft gefährlich werden

Der 30. Juli 2020 ist ein großer Tag für Andreas Martens. Seit Jahren schlägt sich der Biologe der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe mit einem Tier herum, das er als seine „persönliche Mission” bezeichnet. Diese Mission ist ziemlich klein, hat acht Beine und statt Händen Scheren. Es ist der Kalikokrebs, eine eigentlich in Nordamerika beheimatete Art.

Seit ein paar Jahren siedelt der Kalikokrebs auch in vielen Seen am Oberrhein aus. Für die dort eigentlich heimische Flora und Fauna hat das fatale Folgen: Die Krebsart vermehrt sich sehr aggressiv. Weil sie sich zudem von fast allem ernährt, was ihr in die Quere kommt, fallen ihr Kaulquappen, Amphibien und Wasserpflanzen gleichermaßen zum Opfer. Durch sein Verhalten veröden unter Wasser ganze Öko-Systeme.

Manche Arten können alles umkrempeln

An diesem 30. Juli nun verkündet die PH Karlsruhe in einer Pressemitteilung, dass es erstmals gelungen sei, einen See vollständig vom Kalikokrebs zu befreien. Eine hölzerne Barriere und ein Kiesbett am Seegrund haben das Tier vergrämt. Am und im „Dreizack” in Rheinstetten gibt es nun wieder Laubfrösche und Libellen. Den Auftakt einer Erfolgsgeschichte also?