Anzeige

Inventa und Rendezvino: Neuheiten rund um Garten und Genuss

Gleich zwei beliebte Messen locken vom 16. bis 18. März in die Messe Karlsruhe: Die Lifestylemesse Inventa und die Wein- und Genussmesse Rendezvino. Am Freitag haben die Messen von 12 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet.