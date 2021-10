Ist Ihr Auto winterfit?

Autos kommen mit jeder Witterung klar, falls die Wartung nicht vernachlässigt wurde. Da die kalte Jahreszeit bevorsteht, ist jetzt der optimale Zeitpunkt für einen Winter-Check in einem Meisterbetrieb der Kfz-Innung.

Allerhöchste Eisenbahn ist es inzwischen für die Montage der Winterreifen. Denn mit dem ersten Nachtfrost kommt meist auch die Reifglätte, dann ist „geeignete Winterbereifung“ vorgeschrieben – also Winter- oder zumindest Ganzjahresbereifung mit Schneeflocken-Symbol.

Auch die Autobatterie verlangt nun etwas Fürsorge. Kurbelt sie bereits bei warmem Wetter den Motor nur noch müde durch, sollte die Werkstatt sie umgehend prüfen. Denn nichts ist ärgerlicher als ein Auto, das nicht anspringt.

Eine Übersicht von Kfz-Innungs-Werkstätten in der Region:

Ebenfalls ganz oben auf der To-do-Liste steht der Frostschutz. Und zwar für die Scheibenwaschanlage, denn wenn die einfriert, wird die Fahrt bei frostigem Schmuddelwetter sofort zum Blindflug. Deshalb nach dem Einfüllen der Frostschutzmischung gleich mal die Anlage betätigen, damit auch die Leitungen bis zu den Düsen durchgespült sind.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist die Rostgefahr. Tiefe Lackstellen die bis aufs Blech reichen, sorgen in Verbindung mit Streusalz schnell für braune Pickel. Die Fachleute in der Werkstatt wissen ganz genau, was diesbezüglich zu tun ist..

Autohaus Beier

Autohaus Geisser GmbH

Volvo Vertragshändler Vertrieb und Service

Webseite: www.autohaus-geisser.de

Sudetenstr. 75, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr , Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 565000

Autohaus Jüttner

Automobile, Werkstatt, Zubehör, Zusatzdienste

Webseite: www.auto-juettner.de

Ottostraße 5A, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:45 - 17:30 Uhr, Sa. und So. geschlossen

Telefon: +49 (721) 943570

Autohaus Rödiger OHG

Autohaus Schmitt

BAS Autoservice

KFZ-Meisterwerkstatt, AC Auto Check Partner, Service und Reparaturen (fast) aller Art, HU/ AU, Klimaservice, Unfall-und Glasservice, Reifenservice, 3-D Achsmessstand, Motordiagnose/Fehlerauslese u.v.m.

Webseite: www.autoservice-baschnagel.de

Gottesauer Str. 26, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 388181

BMW Ratzel

Ford Hatzner

Ford Autohaus: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Sercie und Reparaturen

Webseite: www.ford-hatzner-karlsruhe.de

Rüppurrer Straße 102, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 937820

Emil Frey Ungeheuer Automobile Karlsruhe

BMW und MINI Partner: Angebote, Service & Teile

Webseite: www.emilfrey.de/ungeheuer/ungeheuer-karlsruhe

Ottostraße 22, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 94930

Stoppanski