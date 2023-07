Automatische Kassentresore, Geldautomaten, Online-Banking – dafür braucht es jede Menge IT. In einem Ranking kommt der IT-Dienstleister der Genossenschaftsbanken, die Atruvia AG, auf Rang drei.

Der PC des Bankers, die Geldautomaten, die automatischen Kassentresore, das Online-Banking – ohne die Atruvia AG ginge nichts bei den deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. In den Rechenzentren werden pro Jahr 8,2 Milliarden Buchungen und Transaktionen verarbeitet. Dabei ist Karlsruhe der größte Standort der früheren Fiducia & GAD IT AG. In der Großstadt und im benachbarten Rheinstetten betreibt die Atruvia zwei Rechenzentren.

Nur die IT-Dienstleister der Allianz und der Sparkassen liegen vor der Atruvia

Dass die Atruvia eine Größe unter den sogenannten internen IT-Dienstleistern ist, gibt es nun auch schwarz auf weiß: Laut einem Ranking der Marktforscher von Lünendonk rangiert die Atruvia mit einem Gesamtumsatz von über 1,8 Milliarden Euro bundesweit auf Rang drei. An der Spitze steht die Allianz Technology als Dienstleister des Marktführers unter Europas Versicherungen. Danach folgt die Finanz Informatik. Sie ist der IT-Dienstleister der Sparkassen-Gruppe.

Auch die hatte Bezüge zu Karlsruhe: Die DVG war IT-Dienstleister der badischen Sparkassen mit Rechenzentrum in Karlsruhe. Sie ging im Jahr 2000 in der Sparkassen-Informatik BW auf. Die Fusionswelle ebbte erst ab, als es mit der Finanz Informatik nur noch einen IT-Dienstleister für die Sparkassen gab.

Doch zurück zum Ranking, das wegen fehlenden Angaben von IT-Dienstleisters einiger DAX-Unternehmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat: Platz vier belegt die BWI, das IT-Systemhaus der Bundeswehr. Auf Rang fünf folgt DB Systel, dies ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn.

Im Zuge der Digitalisierung gewinnen viele der internen IT-Dienstleister nun wieder stärker an Bedeutung. Tobias Ganowski

Experte des Marktforschungsunternehmens Lünendonk

Die Schwarz IT führt Lünendonk auf Rang sechs. Es handelt sich um die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland, Prezero). Die weiteren Plätze: E.ON Digital Technology, Deutsche Post IT Services, Aldi International Services und Bitmarck Holding. Bei Letzterer handelt es sich um den IT-Dienstleister der gesetzlichen Krankenversicherungen.

In Summe erwirtschafteten diese zehn Dienstleister einen Umsatz von rund 13 Milliarden Euro und beschäftigen über 55.000 Mitarbeiter, so Lünendonk. Deren Experte Tobias Ganowski erinnert daran, dass in den 1990er- und 2000er-Jahren IT intensiv von Unternehmen ausgelagert wurde. „Im Zuge der Digitalisierung gewinnen viele der internen IT-Dienstleister nun wieder stärker an Bedeutung.“