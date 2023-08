Neu in Karlsruhe: itprocess bietet tiefgreifende SAP-Beratung und setzt als Arbeitgeber auf „New Work“ und familienfreundliche Unternehmenskultur

Neu in der Fächerstadt: Das erfolgreiche Unternehmen itprocess GmbH hat seinen Standort kürzlich von Mühlacker in die Frühlingstraße 10 nach Karlsruhe verlegt. Mit dem Umzug nach Karlsruhe hat sich das Unternehmen bewusst für einen Standort entschieden, der durch seine Anbindung an Innovation sowie durch seine zentrale Lage mit zahlreichen Vorteilen punktet. Die Fächerstadt passt gut zum Vorhaben von itprocess, als Arbeitgeber weiterhin äußerst attraktiv zu bleiben und seine Stärken stetig weiter auszubauen.

Schwerpunkt auf SAP-Beratung für mittelständische Kunden

Und was hat die itprocess GmbH ihren Kunden zu bieten? Erfolgreiche digitale Transformation und unabhängige und tiefgreifende SAP-Beratung! Bei itprocess berät man im Schwerpunkt mittelständische SAP-Kunden bei der Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden System- und Modullandschaft und entwickelt maßgeschneiderte Roadmaps im Rahmen der digitalen Transformation.

Denn bei vielen IT-Projekten steht die Automatisierung von Prozessen im Mittelpunkt. Was dabei häufig vernachlässigt werde, ist die unbeliebte Pflege der Stammdaten. Aber gerade bei den SAP-Anwendern können bereits frühzeitig die Weichen gestellt werden, um eine erfolgreiche Digitale-Transformation zu ermöglichen. Dabei kennt die prozessorientierte Beratungsmethode der itprocess GmbH keine Modulgrenzen.

„Digitale Lösungen ersetzen keine Fachkräfte, sondern ermöglichen es ihnen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten für wichtigere Aufgaben zur Verfügung zu stellen“, erklärt Michael Beck das Ziel des Unternehmens. Denn die Digitalisierung verschafft neue Möglichkeiten, das Tagesgeschäft an intelligente Systeme auszugliedern. Mitarbeiter können sich dadurch wieder verstärkt um die Bedürfnisse der Kunden, die Intensivierung von Lieferantenbeziehungen, sowie der Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und der Supply-Chain kümmern.

Mit diesem Service-Angebot steht man den Kunden ab jetzt vom neuen Stand in Karlsruhe aus zur Verfügung. „Wir haben uns gezielt für Karlsruhe entschieden“, berichtet Geschäftsführer Michael Beck: „Die zahlreichen Vorteile wie etwa die Nähe zum KIT, die gute Anbindung auch an öffentliche Verkehrsmittel, die größeren Räumlichkeiten im modernen Komplex und die Kantine des KVB, das alles passt gut zu unserem Unternehmen und unseren Zielen.“

Als Arbeitgeber setzt man verstärkt auf die individuelle Eignung

Modernes Arbeiten und gemeinsam im Team zum Erfolg: Wenn es um den Arbeitsalltag geht, setzt man bei der itprocess GmbH klar auf die Prinzipien des sogenannten „New Work“. Themen wie Flexibilität, Selbstständigkeit, Work-Life-Balance und Teilhabe an der Gemeinschaft werden hier großgeschrieben. Auch eine optimale Kombination aus Büroarbeitszeit und Homeoffice hat man hier im Blick.

Auch bei der Suche nach weiterem Zuwachs steht der Mensch im Zentrum: Bei itprocess geht es nicht darum, sämtliche Voraussetzungen auf einer langen Liste möglichst punktgenau zu erfüllen. Denn neben der fachlichen steht hier auch die individuelle Eignung im Mittelpunkt der Auswahl. Wer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und echter Weiterentwicklung in einem modernen und teamorientierten Unternehmen ist, ist bei der itprocess GmbH genau an der richtigen Adresse. Auch Quereinsteiger sind hier herzlich willkommen.

Familienfreundliches Unternehmen mit vielen Benefits

Ein zusätzlicher Vorteil sind die vielen Benefits, die man bei der itprocess GmbH den Mitarbeitern bietet. So wird die gute Arbeit der Mitarbeiter zum Beispiel durch besondere Prämienmodelle gewürdigt. Ein besonderer Benefit ist auch die betriebliche Krankenzusatzversicherung: Neben ihrer gesetzlichen Krankenversicherung sind Mitarbeiter dank der Finanzierung durch die itprocess GmbH auch privat im Bereich Krankenhaus und Zahnersatz abgesichert.

Wer neu ist, erfährt durch ein Patenprogramm eine individuelle Einarbeitung und damit einen reibungslosen und kollegialen Einstieg. Des Weiteren stehen den Mitarbeitern kostenlose Getränke wie Kaffee zur Verfügung. Und auch eine Runde Billard im Gemeinschafts-Raum gehört zum Arbeitsalltag dazu. Neben den fachlichen Veranstaltungen setzt man beim Thema Gemeinschaft auch auf Mitarbeiter-Events wie Golfen oder Grillfeste.

Kein Wunder also, dass sich die itprocess GmbH über die Auszeichnung als Top Company 2023 seitens der kununu Arbeitgeberbewertzung freuen kann.

Neben den Vorteilen aus dem Bereich „New Work“ und den verschiedenen Benefits für die Mitarbeiter punktet die itprocess GmbH auch als familienfreundliches Unternehmen. Hier legt man mit Elternzeit, Urlaubsplanung oder flexible Arbeitszeitmodelle großen Wert darauf, dass Familie und Beruf miteinander vereinbar sind. So erhalten die Mitarbeiter der itprocess GmbH einen finanziellen Zuschuss für den Kindergartenbeitrag.

Auch was den Zusammenhalt im Team betrifft, sorgt man gezielt dafür, dass sich Menschen mit Familie hier wohlfühlen. So ist zum Beispiel demnächst ein Firmenausflug nach Straßburg geplant, bei dem die Mitarbeiter auch ihren Partner und die Kinder mitbringen können.

Für einen guten Start ins Arbeitsleben

Auch für Auszubildende, Dual Studierende oder Werkstudenten bietet die itprocess GmbH beste Chancen für einen gelungenen Start ins Arbeitsleben. Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten finden sich auf der Homepage.