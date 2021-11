Was vom 19. bis zum 21. November los ist

Von Jazz bis zu James Bond - Karlsruhe, Remchingen und Baden-Baden bieten ein musikalisches Wochenende

Wer an diesem Wochenende in der Region eine Veranstaltung besuchen will, muss sich auf kurzfristige Änderungen oder Absagen einstellen. Wir stellen vor, was von Freitag bis Sonntag geplant ist: Dazu gehört ein Adventsmarkt und viel Musik.