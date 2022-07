Jetzt wird’s laut: In der Region geht es drinnen wie draußen hoch her

​Kunstmesse, Oldtimer-Meeting und Musikfeste an gleich mehreren Orten – auch das zweite Juli-Wochenende ist von Großveranstaltungen in der ganzen Region geprägt.

Wir stellen eine Auswahl aus dem reichhaltigem Angebot vor.

Pforzheim lädt zu „Schlosspark Open“

Livemusik und gute Laune lautet das Credo bei den „Schlosspark Open“, dem kostenlosen Festival im Pforzheimer Schlosspark. Nach zwei Jahren Pause bietet das Festival ab dem heutigen Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, nicht nur Auftritte von Bands wie „Grizzly“ (Freitag, 8. Juli, 20.30 Uhr), den Ukrainern „Love’n’Joy“ (Samstag, 9. Juli, 18.15 Uhr) oder der Sängerin Juli Gilde (Sonntag, 10. Juli, 1.30 Uhr), sondern auch DJ-Sets, ein (nicht kostenloses) Sonntags-Picknick (11 bis 14 Uhr) und ein Wandelkonzert (Samstag, 16.30 bis 22 Uhr).

Alle Informationen sowie das genaue Programm unter www.schlossparkopen.de.

Karlsruhe klingt bei „music to go“

Wer sich am Samstag, 9. Juli, in die Karlsruher Innenstadt begibt, wird dort sein musikalisches Wunder erleben. Bei „Karlsruhe klingt – music to go“ bringen dort Studierende und Dozierende der Hochschule für Musik an elf verschiedenen Spielorten ihre Kunst auf die Straße.

Start ist um 14 Uhr mit dem Eröffnungskonzert der Big Band der Hochschule für Musik auf dem Marktplatz. Danach gibt es unter vielem anderen „Pearls of Jazz & Pop for Saxophone“ (16 Uhr, Garten der Badischen Landesbibliothek), eine Serenade von Ludwig van Beethoven (14.30 Uhr, U-Strab Haltestelle Europaplatz), das Mitmachkonzert „Erlebnis Musik“ (18 Uhr, Kleine Kirche) und den Walking Act der Schlagzeugklasse der Hochschule für Musik unter Leitung von Isao Nakamura, die mit ihrem „Samba Batucada“ von 15 bis 15.30 Uhr sowie von 16.30 bis 17 Uhr zwischen Marktplatz und Europaplatz unterwegs sind.

Infos unter www.karlsruhe-erleben.de.

Sommerfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden

Die Kurstadt Baden-Baden wurde einst als „Sommerhauptstadt Europas“ gehandelt. An diese Ära der Romantik sowie die Wahl-Baden-Badener Johannes Brahms und seine Nachbarin und Freundin Clara Schumann erinnern die Sommerfestspiele, die ab Freitag, 8. Juli, zehn Tage lang im Festspielhaus Baden-Baden stattfinden.

Unter Leitung von Dirigent Yannick Nézet-Séguin soll bei den Festspielen das Chamber Orchestra of Europe brillieren. Start des Brahms-Zyklus ist am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr mit Clara Wieck-Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op.7 und Brahms’ Sinfonie Nr. 1 in c-Moll op. 68. Weiter geht der Brahms-Zyklus am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr. Yannick Nézet-Séguin als Pianisten können die Zuschauer am Samstag, 9. Juli, ab 18 Uhr gemeinsam mit Beatrice Rana bei einem Kammermusikkonzert am Klavier zu vier Händen erleben.

Tickets und weitere Infos unter www.festspielhaus.de.

art Karlsruhe zeigt wieder moderne Kunst

Kunstliebhaber können sich freuen: Vom heutigen Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, findet in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten wieder die Kunstmesse art Karlsruhe statt – nach langer Coronapause erstmals im Sommer.

213 Galerien aus 13 Ländern präsentieren in den vier Hallen der Messe Kunstwerke der Klassischen Moderne sowie Gegenwartskunst. Wie bewährt wandeln Besucher zwischen Ständen der Galerien und 20 groß angelegten Skulpturenplätzen. In einer Sonderschau sind unter anderem Werke von Gerhard Richter, Sibylle Bergemann und Sigmar Poke zu sehen.

Tickets und weitere Informationen unter www.art-karlsruhe.de.

Ettlinger Schlossfestspiele zeigen das Stück „Gaslicht“

Der Begriff des „gaslighting“ bezeichnet eine Form der psychischen Gewalt, bei dem das Opfer durch Lügen so manipuliert wird, dass es am eigenen Verstand zweifelt.

Was viele nicht wissen: Seinen Ursprung hat der Begriff aus einem Theaterstück des britischen Dramatikers Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938. Die Ettlinger Schlossfestspiele zeigen den Psychothriller „Gaslicht“ nun in der Spätvorstellung um 23 Uhr. Premiere ist am Freitag, 8. Juli, eine weitere Vorstellung ist am Samstag, 9. Juli.

Tickets: www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Baden-Baden lädt zum Oldtimer-Meeting

Oldtimer-Enthusiasten sind an diesem Wochenende in Baden-Baden genau richtig. Von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, findet dort das 45. Internationale Oldtimer-Meeting statt. 350 Klassiker der Automobilgeschichte werden dann im Kurpark und auf der Kaiserallee zu sehen sein, darunter hochpreisige Luxuskarossen ebenso wie kleine Kabinen-Roller.

Dazu gesellt sich ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Modenschauen und Konzerten sowie einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die BNN und das Badische Tagblatt sind am Samstag und Sonntag als Medienpartner mit einem gemeinsamen Stand vor der Trinkhalle vertreten und bieten mehrere Talkrunden an. Das Oldtimer-Meeting ist am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 9 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 18 Uhr.

Das umfangreiche Veranstaltungsprogramm steht unter www.oldtimer-meeting.de.

Startschuss für den Theatersommer in Bruchsal

Mit William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ startet am Samstag, 9. Juli, im Exil-Theater Bruchsal, Am Alten Güterbahnhof 12, der diesjährige Theatersommer der Badischen Landesbühne. Im Programm sind unter anderem das Familienstück „Rapunzel oder Wen die Liebe trifft“, „Die kleine Hexe“ oder der David Bowie-Abend „Loving the Alien“.

Tickets und alle Infos zum Theatersommer unter www.exiltheater.de.