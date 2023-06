Jugendlicher wird von Hund in Karlsruhe gebissen

Auf seinem Weg zur Schule ist ein 16-Jähriger am Montagmorgen in Durlach von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich die Hundehalterin anschließend.

Nach bisherigen Angaben war der Jugendliche gegen 9 Uhr auf dem Weg in die Schule. In der Grötzinger Straße auf Höhe der Gewerbeschule biss ihn ein angeleinter Hund einer Joggerin in den linken Oberschenkel. Die Frau zog den Hund an der Leine von dem Jugendlichen weg und joggte anschließend weiter.

Der 16-Jährige verletzte sich leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zeugen gesucht

Der Hund soll ungefähr 60 cm groß gewesen sein sowie helles Fell und dunkle Stellen im Gesicht gehabt haben. Möglicherweise handele es sich um einen Husky.

Die Hundehalterin wird auf 20 Jahre und zwischen 170-175 cm groß geschätzt. Sie soll von schlanker Statur gewesen sein, schulterlange, helle Haare in einem Zopf getragen haben und eine pinkfarbene Laufhose mit einem pink-blauem Oberteil angehabt haben.

Die Polizei bittet nun alle, die den Vorfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 63 39 80 zu melden.