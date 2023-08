Während eines Einsatzes in Karlsruhe sind am Dienstagnachmittag Beamte auf einen Mann und dessen Betäubungsmittelvorrat aufmerksam geworden.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Nordweststadt Betäubungsmittel sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilten, befindet sich der Besitzer aktuell in Untersuchungshaft.

Aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße befanden sich mehrere Polizeistreifen vor Ort. Ein eigentlich unbeteiligter Nachbar öffnete während der Maßnahme seine Wohnungstür und fragte die Beamten, ob sie zu ihm wollten.

Man fand kiloweise Drogen

Im Gespräch mit dem 31-Jährigen ergab sich ein Verdacht darauf, dass sich in seiner Wohnung Betäubungsmittel befinden könnten. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Karlsruhe durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des Mannes und fanden dort eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit Belüftungssystem, diverses Verpackungsmaterial und hohe Bargeldsummen.

Insgesamt stellten die Beamten etwa zwei Kilogramm Marihuana sicher. Der Beschuldigte wurde am Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.