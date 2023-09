Unbekannte hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte hatten im Zeitraum zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 10.45 Uhr in ein Reihenhaus in Durlach eingebrochen. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der Schlesierstraße, teilte die Polizei mit.

Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest

Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Die Höhe des entstandenen Diebstals- und Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise unter (07 21) 4 90 70.