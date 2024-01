Einbruch in Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Neureut

Zwischen Montagmittag und -abend sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der „Alte Kreisstraße“ in Karlsruhe-Neureut eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Wohnhaus in der "Alte Kreisstraße" in Karlsruhe-Neureut eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der geschätzte Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Täter konnten unerkannt fliehen

Die Unbekannten kletterten im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 22 Uhr auf den Balkon des Wohnhauses und gelangten über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume. Es wurden diverse Kleidungsstücke entwendet.