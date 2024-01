Unbekannte Täter sind am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Flughafenstraße in Neureut eingebrochen und haben Bargeld im geschätzten fünfstelligen Bereich geklaut.

Die Einbrecher öffneten mit Gewalt die Terrassentür. Sie durchwühlten alle Räume und Schränke. Zusätzlich versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln, dies gelang ihnen jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Polizei sucht Zeugen

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer (07 21) 96 71 80 in Verbindung zu setzen.