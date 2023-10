Wohnungseinbruch in Karlsruhe: Täter beklauen anwesenden Bewohner

Unbekannte sind am Freitag trotz Anwesenheit des Bewohners in eine Wohnung in der Südweststadt eingebrochen. Geklaut wurden diverse Wertgegenstände.

Unbekannte sind am Freitag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr trotz Anwesenheit des Bewohners in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Frankenstraße in der Karlsruher Südweststadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zugang durch ein geöffnetes Fenster.

Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter ausschließlich das Arbeitszimmer der Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen. Sie entwendeten diversen Schmuck sowie elektronische Geräte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter (07 21) 6 66 34 11 zu melden.