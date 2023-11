Einbrecher haben am Dienstag in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt eingebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Unbekannte Täter haben am Dienstag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt eingebrochen.

Einbrecher stahlen Schmuck und elektrische Geräte

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher über die Wohnungstür gewaltsam Zugang zu der in der Scherrstraße gelegenen Wohnung im 2. Obergeschoss. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und nahmen hochwertigen Schmuck sowie diverse elektronische Geräte an sich.

Der entstandene Diebstahl-sowie Sachschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.