Gericht erlässt Haftbefehl nach Angriff auf Polizisten in Karlsruhe

Nachdem mehrere Männer am Montagmorgen in Karlsruhe ein Auto aufbrechen wollten, hat einer der Verdächtigen daraufhin einen Polizisten verletzt.

Ein 26-Jähriger hat mutmaßlich am frühen Montagmorgen einen Polizeibeamten in Karlsruhe angegriffen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilten, wurde gegen den Verdächtigen nun ein Haftbefehl ausgestellt.

Der Beschuldigte und zwei weitere Personen wurden aufgrund eines Hinweises auf einen versuchten Pkw-Aufbruch gegen 00.30 Uhr in der Herrenstraße von Polizeikräften kontrolliert. Beim Erblicken der Streifenbesatzung flüchtete der Beschuldigte und die beiden anderen Personen.

Einer der Täter konnte bislang nicht identifiziert werden

Während der Verfolgung über die Amalienstraße in westlicher Richtung soll sich der Beschuldigte umgedreht und aus einem Abstand von wenigen Metern einen Schlittschuh mitsamt Metallkufe in Kopfhöhe eines ihn verfolgenden Polizeibeamten geworfen haben. Nur infolge einer Ausweichbewegung wurde der Polizeibeamte nicht von dem Schlittschuh am Kopf getroffen und blieb unverletzt. Kurz darauf konnte der Mann sowie eine weitere der flüchtenden Personen – ein 37-jähriger Mann – an der Ecke Wald-/Erbprinzenstraße vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person entkam unerkannt.

Der 26-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 37-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit auch, ob die Männer für weitere Straftaten verantwortlich sind.