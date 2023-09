Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag von einer Straßenbahn erfasst worden, weil sie diese beim Abbiegen übersehen hatte.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rüppurr zwischen einer S-Bahn und einem Pkw hat sich eine Person leicht verletzt. Die Polizei teilte mit, dass die 43-Jährige zunächst, gegen 17,15 Uhr, mit dem Auto auf der Herrenalber Straße in Richtung Ettlingen fuhr.

An einem Bahnübergang auf Höhe der Battstraße bog sie nach rechts ab und übersah dabei offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, die daraufhin mit dem Auto kollidierte.

Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen

Der Mitfahrer der Unfallverursacherin erlitt dabei leichte Verletzungen. Neben den beiden Fahrzeugen wurde auch ein Lichtmast beschädigt.

Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.