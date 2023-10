54-Jähriger Autofahrer übersieht Straßenbahn in Karlsruhe

Ein 54-Jähriger hat am Samstag in der Karlsruher Weststadt eine Straßenbahn übersehen. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Ein 54-Jähriger hat am Samstagabend gegen 19.40 Uhr in der Karlsruher Weststadt eine Straßenbahn übersehen, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidiert sind.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 54-Jährige die Ettlinger Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung Augartenstraße vollzog der Autofahrer ein Wendemanöver, um die Ettlinger Straße in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Hierbei übersah der 54-Jährige die in dieselbe Richtung fahrende Straßenbahn.

Beide Fahrzeuge kollidieren miteinander

Der Autofahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.