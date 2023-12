Unbekannte klauen Pedelecs in der Karlsruher Südstadt

Unbekannte haben in der Karlsruher Südstadt Pedelecs entwendet. Die Polizei schildert zwei Fälle.

Im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag, 11 Uhr, und Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, entwendeten Täter ein in der Melitta-Schöpf-Straße an einem Fahrradständer angeschlossenes E-Bike.

Zudem drangen Diebe in der Zeit von Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochabend, 19.30 Uhr, in der Luise-Rigger-Straße in einen Fahrradkeller ein und nahmen ein dort abgestelltes Pedelec an sich.

Beide Fahrräder waren mit Schlössern gesichert, sodass die Diebe womöglich Werkzeuge benutzt oder ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt haben dürften. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 34 11 zu melden.