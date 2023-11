10-Jähriger nach Unfall in Karlsruhe-Durlach leicht verletzt

In Karlsruhe-Durlach hat sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 10-Jähriger mutmaßlich leicht verletzt hat.

In der Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach hat sich am Dienstagmittag gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein circa 10-jähriger Junge mutmaßlich leicht verletzt wurde.

Junge war in Richtung des Bahnhofs unterwegs

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad auf der Pfinzstraße in Richtung Durlach Bahnhof.

Auf Höhe eines Getränkemarktes in der Pfinzstraße soll das Kind mit der geöffneten Fahrertür eines vermutlich blauen Pkw kollidiert und im Anschluss gestürzt sein.