Tatverdächtiger nach Einbruch in Tankstelle in Karlsruhe ermittelt

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Tankstelle in der Karlsruher Nordweststadt eingebrochen. Bei den umgehend eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 16-Jährigen, der noch in der Nacht festgenommen wurde.