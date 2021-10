Unbekannte Jugendliche werfen Flaschen von Karlsruher Brücke

Bislang unbekannte Jugendliche warfen am Montagabend gegen 18.30 Uhr Flaschen von der über die Landesstraße 560 führende, kurz vor der Kreuzung Gustav-Heinemann-Allee in Nähe der „Europasiedlung“ liegenden Fußgängerbrücke.

Vor Ort stellte die Polizei teils auf der Fahrbahn mehrere zerbrochene und unzerbrochene Glasflaschen fest. Ob Fahrzeuge dadurch gefährdet oder beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Flaschenwerfer konnten trotz intensiver Fahndung nicht ausfindig gemacht werden.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um drei männliche Jugendliche im Alter von etwa 12 Jahren. Einer der Jungen trug eine graue Jacke und einen roten Rucksack, ein Zweiter soll eine dunkelblaue Jacke getragen haben, während der Dritte eine dunkle Jacke trug.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721 967180 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.