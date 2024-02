Unbekannte versuchen 17-Jährigen in Karlsruhe auszurauben

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Montagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt versucht, einen 17-Jährigen auszurauben.

Ein 17-Jähriger ist am Montagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt von Jugendlichen attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Täter unerkannt fliehen.

Sie trafen die Täter später erneut

Der junge Mann verließ gegen 16.20 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten die U-Bahn-Haltestelle "Marktplatz (Kaiserstraße)", als sie vor einem Warenhaus von drei Jugendlichen angesprochen wurden. Einer der Unbekannten sprach den 17-Jährigen an und forderte Bargeld. Da der 17-Jährige weder auf die Forderung noch die Drohung reagierte, versuchten die Täter in seine Jackentaschen zu greifen und so Geld oder Wertgegenstände zu erlangen. Daraufhin ergriffen der 17-Jährige und sein Begleiter die Flucht.

Als sie sich wenig später an der Haltestelle "Marktplatz (Kaiserstraße)" befanden, trafen sie erneut auf das Trio. Einer der jungen Männer zog den Geschädigten an der Schulter nach hinten und versetzte ihm dann einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die drei Verdächtigen beschrieb der Geschädigte als jugendliche Männer im Alter von ca. 17 Jahren. Der Haupttäter war ca. 180 cm groß, hatte braune Augen und schwarze kurze Haare mit Seitenscheitel. Er trug eine dunkle Jacke mit dunklem Pelz und eine dunkle Hose.

Der Zweite war rund 175 cm groß und hatte längere dunkle und zerzauste Haare. Er trug eine dunkle, breite Jacke.

Der dritte Begleiter war ebenfalls ca. 180 cm groß und hatte schwarze Haare, braune Augen und gebräunte Haut. Er trug eine weiße Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Basecap.