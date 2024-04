Wald- und Wiesenfläche in Karlsruhe in Brand geraten

Anwohner haben am Dienstagabend einen Notruf abgesetzt, da sie eine Rauchentwicklung sowie Flammen in der Nähe eines Baggersees wahrnahmen. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Ein Feuer ist aus unbekannten Gründen am Dienstagabend in der Nähe eines Baggersees zwischen Karlsruhe-Neureut und Eggenstein-Leopoldshafen ausgebrochen. Anwohner wählten den Notruf, nachdem sie gegen 21.50 Uhr eine Rauchentwicklung sowie Flammen von einer Grünfläche nahe des Baggersees und der Kiesgrube in Karlsruhe-Neureut wahrgenommen hatten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine Fläche von mehreren Quadratmetern in Brand. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen und so die Ausdehnung des Brandes zu verhindern.

Brandort wurde abgesperrt

Bei den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass offenbar eine Holzhütte in Brand geraten war und das Feuer anschließend auf die umliegende Wald- und Wiesenfläche übergegriffen hatte. Da ein Baum aufgrund der Brandzehrung umzustürzen drohte, sperrten die Einsatzkräfte den Brandort weiträumig ab. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sach- und Flurschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die vermeintliche Hütte brannte komplett nieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Erforschung der Brandursache die Kriminaltechnik hinzugezogen.