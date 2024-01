Unbekannte sind am Montag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt eingebrochen. Geklaut wurden Kleidungsstücke.

Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 8.30 Uhr und 15.15 Uhr gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Schneidemühler Straße in der Karlsruher Weststadt eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Kleidungsstücke.

Der Diebstahlschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 96 71 80 zu melden.