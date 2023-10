Versuchter Überfall: Unbekannte greifen 83-Jährigen in Karlsruhe an

Zwei Unbekannte haben am Samstag in Karlsruhe im Zuge eines versuchten Überfalls einen 83-jährigen Mann angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei unbekannte junge Männer haben am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Teutschneureuter Allee Einmündung Ahaweg in der Nähe des Schlossgartens in Karlsruhe einen 83-jährigen Mann angegriffen.

Nach Angaben der Polizei sprachen die Täter den Mann an. Im weiteren Verlauf umklammerte ein Verdächtiger den Geschädigten von hinten, während sein Begleiter dem Mann sowohl ins Gesicht als auch in den Bauch schlug. Hierbei forderten die Täter das Mobiltelefon und die Geldbörse des 83-Jährigen.

Ein Radfahrer verscheucht die Täter

Ein Radfahrer wurde auf die Situation aufmerksam und schrie die Täter an. Diese verschwanden daraufhin zu Fuß und ohne Beute in Richtung Norden. Der 83-Jährige begab sich anschließend mit leichten Verletzungen nach Hause.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach beiden etwa 17-18 Jahre alten und etwa 1.70 Meter großen Männern. Ein Verdächtiger trug eine weiße Jacke und ein Basecap. Er habe dunkle Haare und einen ausländischen Akzent, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.