Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ein 28-Jähriger steht nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe im Verdacht, über einen längeren Zeitraum mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen mehrmonatiger Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal vollstreckten die Ermittler am Donnerstagmorgen in Kronau mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Objekten, die mit dem Tatverdächtigen in Verbindung stehen, teilte die Polizei mit.

Ermittler fanden Betäubungsmittel

In den Wohnungen stellten die Polizeibeamten mehrere tausend Euro an mutmaßlichem Dealgeld und weiteres Beweismittel sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen vor.

Der 28-Jährige wurde aufgrund weiterer Straftaten aus der Vergangenheit dem Haftrichter am Landgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.