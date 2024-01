Stadtkreis Karlsruhe: 50-jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Am vergangenen Wochenende hat es mehrere Einbrüche im Stadtkreis Karlsruhe gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium mitteilen, konnten bei einigen der Einbrüche bereits Tatverdächtige festgenommen werden.

Täter brachen in mehrere Wohnungen des Hauses ein

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 7.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hinterhaus in Amalienstraße. Zunächst drangen die Einbrecher ins Erdgeschoss des Mehrparteienhauses in ein Massagestudio ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend drangen die Unbekannten im darüber liegenden Stockwerk in einen Schönheitssalon ein. In beiden Fällen brachen die Diebe eine Kasse auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen gesucht: (07 21) 6 66 33 11

Die Tankstellen-Diebe konnten schnell gefasst werden

Am frühen Montagmorgen drangen Einbrecher in eine Tankstelle in der Ebertstraße ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Flaschen Alkohol. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des Gebäudes sowie der näheren Umgebung wurden Polizeibeamte einen 25-jährigen Mann aufmerksam, der in Richtung Hirschstraße davonlief. Die Beamten stellten den Verdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Eine weitere Polizeistreife bemerkte einen 35-Jährigen, der sich hinter der Tankstelle versteckte und erklärte diesem ebenfalls die vorläufige Festnahme.

Einbrüche in Karlsruhe-Grötzingen

Von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Unterer Lichtenbergweg in Karlsruhe-Grötzingen ein. Die Diebe verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen.

Ebenfalls in Karlsruhe-Grötzingen bemerkte eine Anwohnerin am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem Nachbarhaus in der Straße „Am Grafenacker“ und wählte den Notruf. Ein 50-Jähriger und ein Mittäter stehen im Verdacht, in die Wohnung eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie Schmuck und Münzen gestohlen haben. Der 50-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu dem mutmaßlichen Mittäter, dauern an.