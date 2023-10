Ubstadt-Weiher: Pkw kollidiert am Bahnübergang mit S-Bahn

Ein 21-jähriger Fahrer hatte am Donnerstagmittag an einem Bahnübergang in Zeutern gegen 12.25 Uhr eine Kollision mit einer S-Bahn der Linie S31. Ersten Feststellungen nach fuhr der Fahrer auf der Falltorstraße in Richtung Süden, als er die Gleise offenbar trotz roter Ampel an einem Bahnübergang überquerte, teilte die Polizei mit. Die Bahn näherte sich zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Stettfeld.

Bei dem Unfall zog sich der 21-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bahn und Wagen waren nicht mehr fahrbereit

Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf rund 33.000 Euro. Sowohl die Bahn als auch der Wagen waren nicht mehr fahrbereit.