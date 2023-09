Die Zugfahrt einer 49-jährigen Frau hat am Freitagabend in Haft geendet. Die Tatverdächtige war ohne gültigen Fahrausweis unterwegs und schloss sich während der Ticketkontrolle in der Zugtoilette ein.

Am Freitagabend gegen 20 Uhr hat eine 49-jährige Frau den ICE 375 von Hamburg Altona nach Karlsruhe ohne gültigen Fahrausweis genutzt. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl zu vollstrecken war, teilte die Polizei mit. Bei der Ticketkontrolle durch den Zugbegleiter schloss sich die Tatverdächtige in der Zugtoilette ein.

Der Zugbegleiter alarmierte daraufhin die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Beim Eintreffen des Zuges am Bahnhof hatte die Frau die Toilette bereits eigenständig verlassen. Die Beamten trafen die 49-Jährige am Bahnsteig an. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien der Frau stellte sich heraus, dass diese wegen Leistungserschleichung zur Festnahme ausgeschrieben war.

Tatverdächtige wurde von drei weiteren Behörden gesucht

Da die Tatverdächtige die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Zudem wurde die Frau von drei weiteren Behörden wegen Diebstahls und Leistungserschleichung gesucht. Gegen die 49-Jährige wurde ein erneutes Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet.