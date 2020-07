Mit dem Namen des Ex-Partners

Kakerlaken zum Valentinstag: Kuriose Aktion von Zoo in Texas

Witzig oder geschmacklos? In einem Zoo in Texas können die Menschen Kakerlaken nach ihrem Ex-Partner benennen lassen - und zusehen, wie die Krabbler an Erdmännchen verfüttert werden. Auf seiner Facebook-Seite ruft der Zoo aus El Paso zum "perfekten Geschenk zum Valentinstag" auf.