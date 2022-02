Kammertheater Karlsruhe holt William Danne als neuen Intendanten

„Kein Shakespeare, aber immerhin William“ – so beschreibt sich der neue Intendant des Kammertheaters Karlsruhe selbst. Der Schauspieler, Regisseur und Autor William Danne tritt die Nachfolge von Ingmar Otto an.

Das Kammertheater Karlsruhe hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Intendanten Ingmar Otto gefunden. Otto, der zehn Jahre lang die künstlerische Leitung des Theaters innehatte, wechselt ans Grenzlandtheater Aachen.

Zu seinen Markenzeichen gehört, dass er viele Stücke nicht nur inszenierte, sondern sie auch selber schrieb. Dieses Potenzial bringe nun auch sein Nachfolger mit sich, sagt Geschäftsführer Bernd Gnann: Der neue Mann ist William Danne, erfahren als Schauspieler, Regisseur und Autor.

Einen besonderen Erfolg feierte Danne mit seinem Stück „Käthe holt die Kuh vom Eis“, das er 2017 mit sich selbst in der Hauptrolle am Sauerland Theater Arnsberg herausbrachte. 2018 schaffte das „Muh-Sical“ den Sprung ans Hamburger Schmidt Theater, wurde an mehreren Bühnen nachgespielt und verzeichnete im Januar seine 200. Aufführung.

Neuer Intendant des Kammertheaters hat Erfahrung mit Schauspiel und Musical

Ausgebildet wurde Danne als Musicaldarsteller an der Joop van den Ende Academy in Hamburg. An Theatern wie dem Schillertheater in Berlin, den Schauspielbühnen Stuttgart, dem Volkstheater Rostock und der Oper Kiel stand er im Schauspiel, der Operette und im Musical auf der Bühne.

Regelmäßig engagiert war er auch bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel. Unter anderem spielte er in der dortigen Produktion „Comedian Harmonists“ die Rolle des Harry Frommermann. Als eigene Premiere zeigte er zuletzt 2021 auf dem Theaterschiff Bremen das Stück „Nächste Runde geht aufs Haus“.

„Es war uns wichtig, dass wir die Sparte der musikalischen Stücke fortsetzen können“, so Geschäftsführer Gnann. Dannes Vorgänger Otto hatte am Kammertheater mit Musicals wie „Rocky Horror Show“ und Musikstücken wie „Show Must Go On“ (über Freddie Mercury) viel Erfolg verzeichnet.

An diesem Freitag, 11. Februar, feiert seine Rock-Revue „Bed of Roses“ Wiederaufnahme. Seine letzte Inszenierung als Intendant des Kammertheaters wird der Krimi „Achtsam morden“ sein, die Premiere findet am 25. Februar statt.

William Danne freut sich auf „großartige Inszenierungen“ in Karlsruhe

Danne erklärt in einer ersten Mitteilung, er freue sich „wahnsinnig auf die Herausforderung am Kammertheater, auf neue Ideen, großartige Inszenierungen und vor allem auf die Menschen, die wie ich für die Bühne brennen“. Er werde selbst auf der Bühne stehen, Regie führen sowie neue Stücke und Konzepte für das Haus entwickeln.

Und erklärt scherzhaft: „Eine Mitarbeiterin sagte, dass man sich wegen der gleichen Größe und des Drei-Tage-Barts gar nicht so viel vom alten auf den neuen Intendanten umstellen müsse. Deshalb überlege ich, ob ich noch zusätzlich in den ersten Wochen eine Brille trage, damit der Übergang allen noch leichter fällt.“