Hochzeitskomödie ‚Ciao Bella‘ feiert am Kammertheater Karlsruhe Premiere

Schwelgend bis schmachtend geht es los mit „Felicità“, dem unvergessenen Hit vom Schlagerduo Al Bano und Romina Power. Es folgen „Mamma María“ von Ricchi e Poveri, natürlich „Azuro“ und viele, viele andere. In „Ciao Bella – Ich heirate eine Familie“ am Kammertheater Karlsruhe hat Intendant Ingmar Otto die hierzulande beliebtesten italienischen Schlager zu einem quirligen Bühnenstück zusammengestellt.

Als Rahmenhandlung dient das Topthema des Volkstheaters schlechthin: Es wird geheiratet! Maja Sikora gibt die Braut Laura. Manuel Dengler spielt den Bräutigam Thomas. Ihr Glück, also „Felicità“, besingen sie mit Bügelmikro an der Backe und flotten Choreografien in der Hüfte, tanzend, hüpfend, Händchen haltend, die Musikbegleitung via Lautsprecher hinter sich.

Über ihnen kreisen die Scheinwerferspots und im Publikum summt so mancher die Melodien unter seiner Mundnasenmaske mit. Man sitzt im fast ausverkauften Saal, wegen Hygieneabstand sind jeweils Zwischenplätze freigelassen. Später bei „Volare“ und der Szene zum Junggesellenabschied wird kräftig mitgeklatscht.

„Ciao Bella – Ich heirate eine Familie“: Etwas angestrengt konstruierte Story

Die Stimmung ist gut, das Publikum geht mit. Und es lässt sich auch auf die etwas angestrengt konstruierte Story ein. Die Braut kommt aus Hannover, hat italienischen Migrationshintergrund und, wie sich herausstellt, sehr viel Verwandtschaft, die unangemeldet zur Hochzeit ins Romantikhotel Spitz im Albtaler Busenbach anreist.

Der Bräutigam ist auch aus Niedersachsen, hat keinen Migrationshintergrund, aber einen Zwillingsbruder Thorsten, der als Schürzenjäger bekannt ist, im Stück jedoch hauptsächlich als die lustige Doppelrolle zum Zug kommt. Denn Manuel Dengler spielt natürlich beide.

Vier Darsteller stemmen am Kammertheater Karlsruhe das gesamte Stück

Überhaupt wird das ganze Personal von nur vier Darstellern gestemmt und die Rollenwechsel sind urkomisch. Da ist Katharina Martin als die verbrämte deutsche Schwiegermutter, die sich je nach Szene flugs in die beflissene Hochzeitsplanerin Gloria verwandelt. Sie wiederum verknallt sich in den katholischen Priester, gespielt von Christian Bindert, der im Stück aber auch deutscher Schwiegervater ist und den Hotelportier gibt, der, um den Hexenschuss des aufgeregten Bräutigams behandeln zu lassen, eine Massage bestellt.

Weil in Busenbach jedoch kein Chiropraktiker aufzutreiben ist, ruft der Portier als Alternative eine gewisse Samantha. Also taucht die Braut-Schauspielerin Maja Sikora in Lacklederdress gekleidet als Samantha auf und verspricht eine „BDSM-Massage mit Happy End“…

Auch der katholische Priester verliebt sich

Voll Komödie eben, und haufenweise Klischees: Italienische Mamas heißen mit Vornamen Maria, basta! Und ganz Boulevardtradition wird auch der Klerus durch den Kakao gezogen. Der Priester nämlich – „mit letztlich doch anderen Glücksvorstellungen als der Vatikan in Rom“ – verknallt sich am Ende ebenfalls und gesungen wird lautstark und in warmherzigem, wunderschönem Italienisch „Ti amo“, diesmal in rotem Licht mit viel Theaternebel.

Gesanglich passt alles bestens. Am stärksten ist „Bella Ciao“, das alle vier singen, mehrstimmig a cappella ohne Playbackbegleitung. Spätestens beim Schlusssong weiß dann jeder, dass im Kammertheater Karlsruhe richtig gut – de luxe – gesungen wird.