Neuer Intendant

Leitungswechsel und Corona-Nachwehen: Wie geht es am Kammertheater Karlsruhe weiter?

So schnell kann’s gehen: Schon kurz nach dem ersten Telefonat ist William Danne neuer Intendant am Kammertheater Karlsruhe. Der Schauspieler und Regisseur bringt das Rüstzeug mit, das an diesem Haus besonders gefragt ist.