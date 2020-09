Kampf gegen Bürokratie: Karlsruher Caritas-Spezialistin vereint Familien aus dem Ausland in Deutschland

Die folgende Geschichte ist kompliziert. Sehr kompliziert. Dabei geht es im Grunde um die einfachste Sache der Welt: zwei minderjährige Kinder, die wieder mit ihrer Mutter und den beiden anderen Geschwistern vereint sein möchten. Liban und Alleeke könnten ihre Namen sein, doch die tun nicht wirklich zur Sache. Wichtig ist: Das Geschwisterpaar, zehn und 17 Jahre alt, wurde vor vier Jahren in einem Flüchtlingslager im Jemen von der Familie getrennt.

Die beiden Somalier kamen nach Deutschland, wo sie seither als anerkannte Flüchtlinge leben. Das ist gut für sie, denn damit hat auch die leibliche Mutter einen Anspruch darauf, nach Deutschland zu kommen. Theoretisch jedenfalls. Im Mai 2018 wenden sich die Geschwister an die Migrationsberatung um ihrer Mama dabei zu helfen, eine „Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Familienzusammenführung” zu erwirken.

Die Frau für die komplizierten Fälle

So weit, so gut. Doch wenn die Geschichte von Liban und Alleeke einfach wäre, dann könnte Petra Mols sie heute nicht erzählen. Auf ihren Schreibtisch in der Karlsruher Sophienstraße gelangen nur die Fälle, an denen andere Flüchtlingsberater verzweifeln. Wenn die mit ihrem Latein am Ende sind, kommt Frau Mols ins Spiel. „Spezialistin für besonders komplizierte Familienzusammenführungen”, könnte auf ihrer Visitenkarte stehen. „Leiterin der Fachberatungsstelle Familienzusammenführung beim Caritas-Verband Karlsruhe”, heißt es stattdessen.