Kandidatinnen aus der Region im Bierkönigin-Finale

"Baden dominiert." So lautet das bisherige Fazit von Denni Föll. Der Sprecher des baden-württembergischen Brauerbunds ist zufrieden mit der bisherigen Suche nach einer Bierkönigin. 70 Bewerbungen waren eingegangen, Online-Nutzer konnten dann unter 20 Kandidatinnen wählen. Die Abstimmung ist nun beendet, es bleiben noch zehn Kandidatinnen - die hauptsächlich aus Baden kommen.

Finalistinnen zeigen sich schon vorab

18 000 Stimmen haben die Kandidatinnen gesammelt. "Erfolgreich waren vor allem die, die viel Eigenwerbung betrieben haben", sagt Föll. Von den Bewerberinnen aus der Region – Lena (Pforzheim), Laetitia (Eggenstein), Katharina (Baden-Baden), Kim und Stefanie (beide Karlsruhe) – haben es laut Föll gleich mehrere ins Finale geschafft.

Dieses findet am 5. Mai auf dem 81. Stuttgarter Frühlingsfest im Göckelesmeier-Festzelt statt. Die Finalistinnen sind vorab das erste Mal bei einer Veranstaltung am 8. März in der Galeria Kaufhof in Stuttgart (Königstraße 6, zwischen 16 und 18 Uhr) zu sehen.