Kanutin Sarah Brüßler aus Karlsruhe kann für Olympia planen

Nach 1:30,31 Minuten war alles vorbei und der deutsche Kajak-Vierer in der Besetzung Paulina Paszek (Hannover), Jule Hake, (Lünen) Pauline Jagsch (Berlin) und Sarah Brüßler (Karlsruhe) feierte einen der größten Erfolge der vergangenen Jahre auf der legendären Regattastrecke im ungarischen Szeged, die auch unter dem Namen „Maty-ér“ bekannt ist.

Brüßler nach Sieg aus dem Häuschen

Mit einem Start-Ziel-Sieg über die olympischen 500 Meter ließ das Flaggschiff des Deutschen Kanuverbandes (DKV) die hochkarätige Konkurrenz hinter sich und bestätige mit diesem Erfolg den souveränen Sieg im Vorlauf, als der deutsche K4 mit Bestzeit ins Finale paddelte.

Äußerte sich „Rheinschwester“ Brüßler nach dem Vorlaufsieg noch vorsichtig zu den Finalaussichten, „weil man die anderen nicht unterschätzen darf und es hart werden wird“, war sie danach völlig aus dem Häuschen. „Unsere Trainer sagten uns, dass wir gewinnen werden, wenn wir nach 400 Metern vorne sind. Genau so kam es dann auch“, so Brüßler.

Schon bei Mitte der Strecke lag das deutsche Boot deutlich vor den Weltmeisterinnen aus Neuseeland, die später auf Platz vier durchgereicht wurden, in Führung und gab diese nicht mehr ab. Auch der starke Endspurt der Polinnen, die am Ende vor China auf Platz zwei ins Ziel fuhren, konnten den Sieg des deutschen K4 nicht mehr gefährden, der seinen Vorsprung sicher ins Ziel brachte.

Sie hat sich das durch ihre akribische Arbeit verdient. Detlef Hofmann

Rheinbrüder-Chef über Brüßler

Dabei ist dieser Vierer erst seit zwei Wochen in dieser Besetzung zusammen. Gegenüber den Weltcups im Vorjahr war er gleich auf drei Positionen neu aufgestellt, hatte aber keinerlei Anpassungsschwierigkeiten und funktionierte auf Anhieb. Der Architekt dieses Erfolges ist Ralf Straub, der seit seinem Amtsantritt Anfang 2022 als Bundestrainer die deutschen Kajak-Frauen wieder in die Weltspitze zurückgeführt hat. Das ist auch für ihn ein Mega-Erfolg“, ist Rheinbrüder-Chef Detlef Hofmann voll des Lobes über den 50-Jährigen, der seit über 20 Jahren auch bei den Rheinbrüdern als Trainer tätig ist.

Straub ist es offenbar gelungen, eine Bootsbesatzung zu finden, bei der es nicht nur auf die technischen Aspekte ankommt, sondern auch darauf, „vier unterschiedliche Charaktere unter einen Hut zu bekommen“, wie Brüßler meinte, die sich zusammen mit ihren Kolleginnen aus dem siegreichen Quartett das Ticket für Paris gesichert hat. „Für Sarah freut es mich sehr. Sie hat sich das durch ihre akribische Arbeit verdient“, gratulierte Hofmann der 30-Jährigen.

Brüßler ist jetzt die erste Kanutin bei den Rheinbrüdern Karlsruhe, die an zwei Olympischen Spielen teilnehmen darf. Und Bundestrainer Straub wünscht sich, dass er nun verbandsintern in Ruhe bis zu den Olympischen Spielen in Paris mit dem Quartett an den Feinheiten tüfteln kann.

Im Feld der Kajak-Zweier der Frauen konnte die sehr junge Crew mit der 20-jährigen Karlsruherin Gesine Ragwitz und der 21-jährigen Berlinerin Lena Röhlings noch nicht ganz vorne mithalten. Das B-Finale beendeten sie als Fünfte. Im Kampf um die beiden letzten Tickets für Paris bedeutet dies, dass sich die U23-WM-Bronzemedaillengewinnerin im Kajak-Einer des vergangenen Jahres nochmals stellen muss. Welche Einsatzmöglichkeit sie beim nächsten World Cup in zwei Wochen in Posen erhält, entscheidet sich im Laufe der nächsten Woche.