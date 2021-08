Kapelle in Grünwinkel in Brand gesetzt

Über das vergangene Wochenende setzten vermutlich unbekannte Täter die Holztür einer Kapelle in Karlsruhe-Grünwinkel in Brand.

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich über das vergangene Wochenende die Holztür einer Kapelle in der Appenmühlstraße in Karlsruhe-Grünwinkel in Brand gesetzt. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Das Fensterglas wurde beschädigt und an der Tür selbst sowie im Inneren der „Albkapelle“ wurden Rußantragungen festgestellt. Der Hintergrund der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ist aktuell noch unklar.

Hinweise erbeten

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer (07 21) 6 66 36 11, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.