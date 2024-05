Karlsruhe: 100.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Karlsruher Einfamilienhaus ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Verletzte gab es keine.

In Karlsruhe-Grötzingen hat es am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Bewohner waren beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag schon außerhalb des Hauses, sagte ein Sprecher der Polizei.

Ursache für Brand in Karlsruher Einfamilienhaus noch unklar

Sie wurden durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam und alarmierten daraufhin die Feuerwehr laut deren Angaben. Es sei niemand verletzt worden.

Die Brandursache sei noch unklar. Polizeiangaben zufolge werde der Schaden auf 100.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Grötzingen.