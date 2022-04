Am Sonntag

Karlsruhe: 23-jährige Fahrerin demoliert absichtlich Privatauto einer Polizistin

Eine Polizistin hat am Sonntag in Karlsruhe eine Autofahrerin auf ihr Fehlverhalten im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Die 23-Jährige ist daraufhin absichtlich in das Auto der Beamtin gefahren.