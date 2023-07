Karlsruhe: 35-Jähriger stirbt nach schwerem Arbeitsunfall

In Karlsruhe ein 35-Jähriger bei Dacharbeiten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden.

Laut Polizeiangaben legte der 35-Jährige gemeinsam mit weiteren Arbeitern Dielen auf dem Dach einer Lagerhalle in der Pfannkuchstraße aus. Aus bislang unbekannter Ursache brach er dabei gegen 12.10 Uhr offenbar durch eine Dachplatte und stürzte sechs Metern in die Tiefe.

Mann stirbt in Klinik an schweren Verletzungen

Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein und brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er am Abend jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Polizei hat zur Klärung der genauen Umstände die Ermittlungen aufgenommen.