Rettungshubschrauber im Einsatz

Karlsruhe: Abfahrt von der B36 in Richtung Waldstadt nach schwerem Unfall gesperrt

Nach einem schweren Motorradunfall ist am Donnerstag in Karlsruhe die Abfahrt von der B36 in Richtung Waldstadt gesperrt worden. Es kommt zu massiven Behinderungen.