Oststadt

Karlsruhe: Ätzende Säure in Spedition ausgetreten

Ein Gefahrguteinsatz in einer Spedition in der Karlsruher Oststadt hat am Dienstagabend ein Großaufgebot der Feuerwehr beschäftigt. Nach ersten Informationen trat gegen 21 Uhr ein ätzender Stoff in einem Industriegebiet in der Wolfartsweierer Straße aus.