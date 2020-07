Bespuckt und geschubst

Beim Ausparken die Straße blockiert: Streit vor Rewe eskaliert

Nach einem Einkauf in einem Rewe-City in Karlsruhe blockiert eine wartende Straßenbahn einem 47-jährigen Autofahrer den Weg beim Ausparken, er wiederum die komplette Kaiserstraße in Richtung Innenstadt. Als ein herannahender Opelfahrer deshalb zum Stehen kommt, eskaliert die Situation.