Karlsruhe: Betrunkene Porsche-Fahrerin fährt Seniorin auf Pedelec um

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Montagabend in Karlsruhe bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Grund: Eine alkoholisierte Porsche-Fahrerin, die über Rot gefahren war. Einen Führerschein hatte sie übrigens auch nicht.

Eine 29-jährige Porsche-Fahrerin hat am Montagabend unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 3 in Höhe des Zündhüttles einen Verkehrsunfall verursacht. Sie war dort gegen 19.45 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs, als sie eine rote Ampel überfuhr.

Schwer verletzt in ein Krankenhaus

Sie erfasste dabei eine gerade querende 65-jährige Pedelec-Fahrerin, die stürzte. Die Radlerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nicht nur, dass der Atemalkoholtest der Unfallverursacherin ein Promille anzeigte, sie ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

BNN/ots