Raubüberfall auf Ehepaar

Verbrechen in Karlsruhe bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" und "Kriminalreport Südwest"

Ein bewaffneter Raubüberfall, der sich am 12. April im Karlsruher Stadtteil Rüppurr ereignet hat, wird am Montag, 3. Juni, in der Sendung "Kriminalreport Südwest" im SWR und am Mittwoch, 5. Juni, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" jeweils um 20.15 Uhr zum Thema.