Feuerwehr

Brand eines Zweifamilienhauses in Karlsruhe

In Karlsruhe hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Zweifamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie das Polizeipräsidium der Fächerstadt jetzt mitteilte. Das Haus in der Scheibenbergstraße im Stadtteil Grünwinkel sei aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnt.